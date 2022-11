Qatar 2022 | gruppo E | Germania-Giappone 1-2**

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Doha, 23 nov. - (Adnkronos) - Dopo la vittoria di ieri dell'Arabia Saudita sull'Argentina arriva la seconda clamorosa sorpresa ai mondiali di Qatar. Ilsconfigge in rimonta per 2-1 i 4 volte campioni dellanel match inaugurale delE, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. Al vantaggio tedesco con un rigore trasformato da Guendogan al 33', replicano Doan al 75' e Asano all'83'. I nipponici salgono a 3 punti, i teutonici fermi a zero. Alle 17 per il secondo incontro del girone in campo Spagna e Costa Rica.

