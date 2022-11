(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Stefano Bonaccini? Io non posso entrare nel processo congressuale di un partito. Anzi auguro al Pd di fare un serioperché io stesso hoconla presenza diche impediscono una linea politica chiare e coerente. Io mi auguro sial loro interno, abbiamo bisogno di questo per avere un forte contributo di opposizione" Così Giuseppea Controcorrente su Rete4.

Ultimo'ora: Pd: Conte, 'toccato con mano correnti, spero si chiariscano a congresso' Roma, 23 nov. (Adnkronos) – "Stefano Bonaccini Io non posso entrare nel processo congressuale di un partito. Anzi auguro al Pd di fare un serio congresso perché io stesso ho toccato con mano la prese ...Giuseppe Conte annuncia che scenderà il piazza per proteggere il reddito di cittadinanza. Enrico Letta, subito dopo, convoca una manifestazione per il 17 dicembre contro una manovra "iniqua e improvvi ...