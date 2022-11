Nancy Brilli a Belve | “Il litigio con Elena Sofia Ricci? Perché sono stata con il suo ex marito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tra le tante bellezze di, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani su RaiDue, c’è il saper scegliere l’ospite. E, ha dato prova di non mandarle certo a dire e di essere una giusta “belva”. Per esempio, che ne è stato del suo rapporto professionale con il regista Paolo Virzì? “Mi scrisse una lettera dicendomi che chi andava da Pippo Baudo vestita da sera non era credibile in un ruolo di operaia, di fatto abbiamo litigato, e gli ho dato uno schiaffo, sì”. Fine della storia. Con sincerità ha affrontato anche quanto accaduto con. La Belva Fagnani ha dato il la: “Non vi siete amatelei aveva una frequentazione con suo”.ha ribattuto che si trattava di un ex ...