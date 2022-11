Morte Maradona | grande evento della Curva B all’esterno dello stadio

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il 25 novembre 2020 moriva Diego Armando. Da quel giorno a Napoli la tristezza e il ricordo di “D10S” hanno preso il proprio spazio in ogni angolocittà. Tifosi e turisti di ogni parte del mondo arrivano di giorno in giorno a Napoli anche per onorare la scomparsa del piùcalciatore di tutti i tempi. Napoli sente particolarmente l’assenza di Diego Armandoe in ogni partita casalinga, oltre che quotidianamente, prova sempre ad omaggiarlo nel migliore dei modi. TorciataAnniversario: torciataB Il 25 novembre 2022 cadrà il secondo anniversariodie anche quest’anno ...

Si chiama 'Cup Junior ' il torneo che venerdì 25, in occasione dell'anniversario delladell'asso argentino, si disputerà tra squadre di bimbi provenienti da vari quartieri di Napoli inseriti in ...Si chiama "Cup Junior" il torneo che venerdì 25, in occasione dell'anniversario delladell'asso argentino, si disputerà tra squadre di bimbi provenienti da vari quartieri di Napoli inseriti in ... A 2 anni morte Maradona il docu Daniel Pennac su Sky il 25/11 Spettacoli teatrali, mostre e contest fotografici, concerti, libri, tornei di calcetto, dirette web. Napoli si prepara a ricordare Diego Armando Maradona nel secondo anniversario della sua definitiva.Un calcio non corrotto e non condizionato da interessi economici e politici per ricordare quello scugnizzo argentino di Villa Fiorito dallo spirito ribelle ed insofferente al potere ...