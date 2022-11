Corriere dello Sport

DOHA (Qatar) - Il troppo stroppia, così arriva una precisazione tesa a restituire dignità a una protesta, quella inscenata prima del match d'esordio a Qatar 2022 dalla Germania contro il Giappone, ..."Desidero sgombrare il campo - ha detto - da qualsiasi, il governo e' contrario a cibo ... dal punto di vista sanitario, visto che non esistono studi consolidatieffetti del cibo ... L'equivoco sugli scarpini di Neuer, "arcobaleno" per marca e non per protesta Il portiere e capitano della Germania, in prima fila nella polemica per la fascia "One Love" e per la protesta inscenata oggi dalla Nazionale tedesca, indossa scarpini variopinti, ma è una coincidenza ...La remissione in bonis è possibile entro il primo termine di invio del modello Redditi successivo alla scadenza dell’adempimento dimenticato. Sanzione di 250 euro con modello F24. La stessa data a cer ...