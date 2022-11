Lazio | Calenda | ' Pd scappi anziché portare ogni giorno un mazzo di fiori a Conte'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov (Adnkronos) - "Sulmi pare si vada su D'Amato, maquelli del Pd chiedono a, che dice no e loro richiedono. E' diventato un corteggiamento. Converrebbe che il Pd cominciasse a scappare anzichè presentarsicon undie quelli glielo tirano in testa". Lo ha detto Carlo. "Nel Pd non rispondono, non si sa con chi parlare, parlano solo del Congresso -ha proseguito il leader di Azione-. Per noi con il Pd si può collaborare ma sui temi, noi siamo pronti ma se rispondono chiediamo un appuntamento a. Zingaretti, poi, anche per dignità, se ne faccia una ragione,non lo vuole incontrare. Il grande punto di riferimento dei progressisti ...