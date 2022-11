Ignazio e Cecilia hanno fatto se** o dietro le quinte di un noto programma tv | la confessione è bollente!

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 23 novembre 2022)Moserrivelato di recente particolari piccanti sulla loro storia d’amore. Non solo sesso al GFVip dove si sono conosciuti ma ancheledi untelevisivo.Moser eRodriguezrilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, senza fermarsi all’argomento matrimonio. Nozze in vista per l’amatissima coppia Naturalmente la L'articolo proviene da KontroKultura.