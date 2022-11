Edoardo Tavassi confessione a Oriana Marzoli | “Mi hai illuso”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 23 novembre 2022) In queste ore c’è stato un confronto tra. Nello specifico, il primo ha accusato la seconda di averloin alcuni atteggiamenti in questi giorni. La ragazza, però, non è riuscita a prenderlo molto sul serio. Il chiarimento tra i due ha generato molta indignazione negli utenti del web. Ladial GF Vipsi sono duramente scontrati in questi giorni al Grande Fratello Vip. Specie il ragazzo, non ha perso occasione per attaccare la giovane dipingendola come una persona priva di contenuti e che guarda solamente l’aspetto fisico nelle persone ...