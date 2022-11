Dal Comune il bando di partnership con i cittadini per illuminare il Natale a Benevento

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl ‘caro energia’ come il Grinch: rischia di rovinare il. L’aumento generalizzato dei costi ha ridotto notevolmente per le amministrazioni pubbliche gli stanziamenti di bilancio dedicati agli allestimenti delle festività. In attesa di buone notizie dalla Regione Campania – “qualcosa faremo” ha assicurato ieri De Luca ieri a– Palazzo Mosti corre ai ripari e avvia la ricerca di partner pubblici e privati disponibili ad adottare strade, piazze e aree comunali per la installazione di luminarie e l‘allestimento di addobbi natalizi. La ricerca ha preso la forma di una manifestazione d’interesse promossa dagli assessorati alle Attività Produttive e alla Cultura e rivolta a società, associazioni, cooperative, enti e persone fisiche. “Rendiamo ildella Città attrattivo per i turisti” – il ...

