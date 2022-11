Crolla ponteggio | tre operai feriti a Bardonecchia in Val di Susa

Tre operai sono rimasti feriti nel crollo di unmontato su un edificio a Bardonecchia , in Val di Susa , in provincia di Torino . Dalle prime informazioni i tre avrebbero riportato lesioni da codice giallo e verde e non sarebbero in gravi ...Unè crollato oggi pomeriggio, mercoledì 23 novembre, in un cantiere di Bardonecchia . Oggetto dei lavori era la facciata del residence proprio di fronte a Campo Smith. Il crollo ha coinvolto ...Tre operai sono rimasti feriti nel crollo di un ponteggio montato su un edificio a Bardonecchia, in Val di Susa, in provincia di Torino. Dalle prime informazioni i tre ...Nel pomeriggio di oggi è crollato un ponteggio allestito attorno al residence di Campo Smith, a Bardonecchia (Torino). Lo schianto ha coinvolto tre operai che erano impegnati nei cantieri in corso da ...