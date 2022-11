Calciomercato Sampdoria | il punto sui calciatori in uscita

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Omar Colley non ha convinto Dejan Stankovic. Il difensore della, vicino all’addio già nella sessione estiva di, potrebbe lasciare il club a gennaio. Sul centrale si è mosso il Torino, che già in passato aveva dimostrato un certo interesse, ma non solo. Non c’è però soltanto il difensore in: a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Cremonese sta guardando in casa doriana e vorrebbe tentare una combo di acquisti, con il portiere Nicola Ravaglia e l’attaccante Francesco Caputo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BLUCERCHIATI SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Uno dei giocatori che non sembrano aver troppo convinto Dejan Stankovic, almeno stando ai rumors circolati in questi giorni sponda, è quello di Omar Colley . Il centrale gambiano potrebbe quindi lasciare Genova a gennaio, e il mercato si sta muovendo su di lui, in particolare in Serie A. Secondo La Gazzetta dello Sport ...Commenta per primo La voce che rimbalza in queste ore a Genova, sponda, è di una cordata angloamericana interessata all'acquisto del club. Il gruppo sarebbe già in data room, per la due diligence, e coinvolgerebbe anche l'ex bomber Gianluca Vialli. Mente dell'... Calciomercato Sampdoria, tentativo Praet: la risposta del Leicester Il portiere del Karagumruk Emiliano Viviano è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda su Twitch ‘TvPlay’. L’ex estremo difensore di Fiorentina, Palermo e Sampdoria, ha parlato di ...Nicola Ravaglia, terzo portiere della Sampdoria, è un obiettivo di calciomercato per la sua ex Cremonese… Sampdoria e Cremonese torneranno a sfidarsi nel 2023 per raggiungere la salvezza in Serie A. E ...