Belgio-Canada | “arbitri di razze diverse” e telecronista Rai si scusa

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – “Ci sono tanteper quanto riguarda gliimpegnati in questa partita”. Una frase pronunciata all’inizio dimanda Alberto Rimedio,della Rai, in tendenza su Twitter. La gara è stata diretta da un arbitro zambiano, coadiuvato da un assistente mozambicano e da uno angolano, con un quarto uomo giapponese. La frase finisce nel mirino di telespettatori e utenti. In avvio di ripresa, Rimedio torna sul tema: “Permettetemi una precisazione, ci tengo molto perché ssi sono scatenate polemiche sui social. Ho utilizzato un termine improprio parlando diin avvio di telecronaca, parlando delle varie nazionalità degli. Non c’era nessun intento discriminatorio, è qualcosa di lontanissimo dal mio pensiero. Spero ...

Ilesce da questa sfida sicuramente con ottime sensazioni e potrà giocarsi il passaggio del turno con Marocco e Croazia. Ottime sensazioni che probabilmente non avrà ildopo questi ...VIDEO HIGHLIGHTS1 - 0 GOL BATSHUAYI CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS E LA SINTESI DINuova intensa giornata ai Mondiali di Qatar 2022. Non sono mancate polemiche, sempre per le proteste sui diritti civili e contro la Fifa. E non sono mancate le soprese, una su tutte la partita tra Ger ...Il capitano del Canada Hutchinson raggiunge un record nella storia dei Mondiali in una serata speciale per la sua nazionale. Il centrocampista del Besiktas, infatti, è il più vecchio calciatore a part ...