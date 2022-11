Autovelox | non passate mai da questo comune | multa assicurata

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Unfa davvero paura: secondo i dati ufficiali sforna tantissime multe facendo la fortuna dell’ente locale Uno spauracchio per tantissimi automobilisti, uno strumento invece che consente di fare cassa per il. In una speciale classifica, redatta grazie ai dati resi noti dal Ministero dell’Interno in riferimento al 2021, unitaliano è risultato L'articolo proviene da Consumatore.com.