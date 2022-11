Autonomia | Guzzetta | “Scontro Calderoli De Luca? E’ notevole la convergenza proposte”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Nellosull’differenziata fra il ministro degli Affari regionali Robertoe il presidente della Campania, Vincenzo De, alla luce della proposta di intesa della regione Campania nel 2019 per l’attribuzione di ulteriori forme didella Regione “la cosa paradossale che vedo è latra la proposta di Dee le dichiarazioni del ministro. Quando poi invece sento il dibattito pubblico sembra che in Italia sia stia scatenando la rivoluzione del sud verso il nord e viceversa. Questo non aiuta a un dibattito serio su un tema delicato, che tra l’altro corrisponde a una chiara indicazione costituzionale di cui ad articolo 116, introdotta più di 20 anni fa e su ...