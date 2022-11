Arisa sorprende ancora con il monologo a Le Iene | la vergogna e la bontà

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Commuove ildia Leprima delle sue parole arriva la sua emozione,non pensava di farcela, fino all’ultimo ha pensato di non riuscirci, di non riuscire a parlare di se stessa in un programma dove per lei l’ennesima volta pensava: “Mi vergogno sempre un po’ di quello che sono e di quello che faccio”. Si è chiesta a chi potesse interessa chi è, che fa e cosa prova. Poi ha indossato un tailleur colorato e a Leha iniziato il suoha detto una prima cosa importante: “Io credo nel mio punto di vista… ha già 40 anni ed è figlio delle persone che amo di più al mondo, di tante offese mai rese e di troppi no… ma anche di premi inaspettati, di sorrisi non dovuti, dell’amore semplice, quello più puro”. Inizia ...