Venezia | acqua alta a 173 cm bloccata in mare dal Mose

(Di martedì 22 novembre 2022) L'ha raggiunto i 173 centimetri sul medioin Adriatico alle ore 9.40 di oggi, ma è stata fermata con successo dalle paratie del, in funzione dalle ore 2.00 di oggi, ...

L'alta aha raggiunto livelli superiori a quelli - già da record - previsti. Si sono raggiunti i 173 centimetri sul medio mare in Adriatico alle ore 9.40 di oggi, ma l'alta è stata ...L'alta aha raggiunto i 173 centimetri sul medio mare in Adriatico alle ore 9.40 di oggi, ma è stata fermata con successo dalle paratie del Mose, in funzione dalle ore 2.00 di oggi, sulle ...Il cambiamento del vento potrebbe portare a un ulteriore innalzamento del livello dell'acqua. La marea è prevista su livelli eccezionali anche nei prossimi giorni ...Meteo Venezia - Acqua alta e marea eccezionale: possibile valore record registrato alla diga, vediamo quanto accaduto ...