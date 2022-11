Traffico Roma del 22-11-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 novembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio per i trovati all’ascolto in studio Marina riccomi code a tratti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra laFiumicino e la via del Mare rallentamenti anche l’anello interno tra laFiumicino e via di Boccea è nel quadrante est code a tratti tra via Nomentana e via Prenestina auto incolonnate sulla via del mare per la caduta di alberi sulla carreggiata in prossimità di Vitinia file in uscita daa partire dalla stazione metro Magliana code anche da via di Malafede in direzione del centro figlio e poi sulla Cristoforo Colombo dal raccordo vado a via di Malafede verso Ostiaintenso rallentato sullaFiumicino è uscita dabrevi chiude in corrispondenza di via del Cappellaccio per incidente file sulla ...