Teatro alla Scala | Questo “Boris Godunov” è una lezione di storia attualissima

Leggi su iodonna

(Di martedì 22 novembre 2022) «Tre anni fa abbiamo pensato di uscire un po’ dalle abitudini “italiane” e di aprire la stagione 2022/2023 condi Modest Musorgskij. Perché cancellarlo oggi? Ci dobbiamo forse nascondere se leggiamo Dostoevskij? Non facciamo propaganda a Putin, non c’è niente che vada contro l’Ucraina. Basta leggere il libretto: non rappresenta l’apologia di un regime politico, semmai il contrario»: così il sovrintendente del, Dominique Meyer, ha aperto la conferenza stampa di presentazione dell’opera che debutterà il 7 dicembre alle 18, la classica Prima di Sant’Ambrogio. Leggi anche › Dominique Meyer: «Appuntamento, daa ...