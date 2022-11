Suv si schianta contro una vetrina e fa una strage Coinvolte 16 persone

(Di martedì 22 novembre 2022) Un suv si ètoladi un marchio molto importante: l’incidente terrificante ha lasciato delle conseguenze irreparabili Terribile spavento negli Stati Uniti, per essere precisi a Hingham,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Yahoo Finanza

Paura negli Usa a Hingham , vicino Boston , nel Massachussets, dove unnero si è schiantato a tutta velocità contro la vetrina di un Apple Store : almeno una persona è morta e altre 16 sono rimaste ferite, riferisce la polizia locale, citata dalla Cnn. Tragico ...Alle domande sul conducente del, invece, Cruz si è rifiutato di fornire ulteriori informazioni. A chi gli chiedeva, poi, se l'autista del mezzo si fosse schiantato intenzionalmente contro il ... Suv ‘impazzito’ si schianta contro un centro per la dialisi: sei feriti, uno è grave Incidente negli USA. Un morto e 16 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. È successo nella mattinata di ieri, lunedì 21 novembre 2022, a Hingham, nella contea di Plymouth nello stato del Massachussets.Un uomo ha perso la vita e altre 16 persone sono state ricoverate in ospedale dopo che un Suv è finito contro un Apple store.