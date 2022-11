(Di martedì 22 novembre 2022)esprime la propria opinione al termine del Mondiale2022. Il centauro lombardo di Yamaha ha completato al quinto posto lacon 274 punti all’attivo contro i 193 di Michael Ruben Rinaldi con la seconda Ducati ufficiale. Il bergamasco ha affermato ai media ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “Il vento era molto forte nell’ultimosettimana, le condizioni in pista cambiavano ogni 30 minuti. Tutto è stato davvero difficile, ma penso di aver imparato molto questo week-end”. ll nostro connazionale ha continuato dicendo: “Abbiamo concluso latra i primi 5 con solo 19 punti dal quarto posto. Abbiamo perso molto a Barcellona quandocaduto in gara 2 ed ero nella gara della Superpole per Lecuona....

OA Sport

Ancora molto beneLocatelli, sempre in top - 5 e capace di difendere il quinto posto in ... Un finale di carriera non degno per uno dei gentiluomini della, distintosi sempre non solo ...Sempre Santoro in gara 2 davanti a Bryan D'Onofrio su Kawasaki, che precedeGiombini ed un ... il rider riminese Vice Tricolore, protagonista su Aprilia autore del miglior tempo di ... Superbike, Andrea Locatelli: "Devo continuare ad imparare ed a crescere. A fine stagione sono riuscito a tornare davanti" Il ritorno della Superbike a Phillip Island è coinciso con la festa di fine stagione e l’umore nel weekend australiano è stato quello dell’ultimo giorno di scuola. Per qualcuno si è trattato di confer ...SBK Phillip Island, gli ultimi Top & Flop del 2022 Le condizioni meteo incerte dell’ultimo round di Superbike hanno acceso il weekend di gara australiano che vede la riconferma del pilota Ducati. I ri ...