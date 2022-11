Tiscali Notizie

Lo ha detto il ministro della Difesa Guidonel corso della conferenza nella sede dell'ambasciata italiana a Belgrado.... il governo si è trovato ad approvare lapiù difficile, non c'è mai stata una situazione ... E' quanto ha detto il ministro della Difesa, Guido, in un punto stampa a Belgrado, dopo i ... Manovra, Crosetto: 'Momento drammatico, ma non si poteva avere un Euro in più' "Viviamo il tempo economico più difficile degli ultimi 70 anni, un momento drammatico. Ho fatto decine di manovre finanziarie ma non c'è mai stata una situazione di conti pubblici come quella che ha d ...AGI/Vista - Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato il suo omologo serbo, Aleksandar Vulin, a Belgrado. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...