Maltempo | arrivano piogge torrenziali e neve Allerta in 9 Regioni DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 22 novembre 2022) Emessarossa per la giornata di oggi in Abruzzo e Sardegna; arancione in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. Prevista acqua alta record a Venezia. Scuole chiuse in diversi comuni dal Lazio alla Campania. Parchi chiusi invece a Roma