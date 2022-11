Governo | ad Adolfo Urso la delega sull’Aerospazio

(Di martedì 22 novembre 2022) Il Presidente Meloni, concorde il Consiglio dei Ministri, ha attribuito, con proprio decreto, le funzioni in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali al Ministro delle imprese e del made in Italy. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

