De Roon non ci sta | post polemico contro la decisione della FIFA!

(Di martedì 22 novembre 2022) La Fifa, a ridosso del Mondiale, ha di fatto vietato l’utilizzofascia da capitano “OneLove“, ribadendo che l’utilizzo di qualsiasi oggetto non autorizzato da parte di un giocatore avrebbe fatto scattare l’ammonizione in automatico. Questa fascia avrebbe avuto al centro un cuore arcobaleno, lo scopo di tale iniziativa era dare supporto alla comunità LGBTQIA+. Avrebbero dovuta indossarla sette nazionali: Inghilterra, Olanda, Galles, Germania, Belgio, Danimarca e Svizzera. LaFifa ha suscitato polemiche, tant’è che Marten De, centrocampista degli oranje, ha deciso di dire la sua attraverso unsui suoi profili social. DeOlanda OneLove Dopo la vittoria per 2-0il Senegal, il giocatore dell’Atalanta ha pubblicato un ...

