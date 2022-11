Da Maracanazo a Corea | le sconfitte choc ai mondiali

(Di martedì 22 novembre 2022) AGI - Se lo stadio Lusail e l'Arabia Saudita diventeranno sinonimo di dramma sportivo in Argentina, come il '' per il Brasile o laper l'Italia, dipenderà dall'evoluzione del mondiale in Qatar. Di certo il ko con le 'volpi del deserto' entra di diritto tra le grandi sorprese della Coppa del mondo. Ecco quelle più celebri: 1950 '' Il Brasile di Ademir, Zizinho e Jair arriva da favoritissimo alla finale deiin casa contro l'Uruguay. Ma la doppietta di Ghiggia regala il titolo alla Celeste gelando il Maracanà e sprofondando nel lutto calcistico un'intera nazione. 1966 'La' All'Italia del ct Edmondo Fabbri basta un pareggio per superare la fase a gironi deiin Inghilterra ma a Middlesbrough contro ogni pronostico viene battuta dalla ...

