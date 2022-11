Ultime Notizie – Sanità | Bertolaso contro i tagli | “Non possiamo passare da 7 | 1 Pil a 6 | 1”

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Nondal 7,1 del Pil al 6,1 nel settore della”. È l’altolà dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della Fondazione Ospedale Niguarda, a Milano. “Questo non deve accadere, presidente – ha aggiunto rivolgendosi al presidente del Senato, Ignazio La Russa, presente in sala -. Perché questo Paese ha pagato e sappiamo come in questi ultimi anni. Il governo ha stabilito una programmazione economica per i prossimi anni che non è assolutamente compatibile con quella che è la realtà del nostro Paese oggi“. Quindi, ha rimarcato, “è vero che è un’eredità del governo precedente, che evidentemente sapendo che finiva si è preso questa responsabilità di abbattere di un punto il Pil della. ...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che la regione di Donetsk rimane la più contesa dell'Ucraina orientale. 'Anche se oggi ci sono meno attacchi a causa del peggioramento del tempo,...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito 150 euro, 200 euro e 550 ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Huawei’s ability to build more energy-efficient data centers could be an example to others as decarbonization of the construction sector picks up worldwide, according to a company spokesperson. This ...Terremoto, una fortissima scossa di magnitudo 5.6 ha colpito l' Indonesia alle 7.21 di questa mattina (ora italiana). Epicentro a Jawa, nella regione di Cianjur, ad una profondità di dieci chilometri.