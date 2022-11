Traffico Roma del 21-11-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati permangono disagi sulla Cassia bis Veientana penalizzata da un incidente tra Formello e la Giustiniana Ci sono code nelle due direzioni se versosia indirizzo di Viterbo sulla raccordo anulare incoronamento in carreggiata interna per un incidente tra il bivio con laFirenze La Bufalotta sempre in interno abbiamo code pera partire dalla Casilina all’uscita Ardeatina in carreggiata code per incidente tra la maglia ne l’uscita Ostia via del mare sempre in esterno abbiamo code pertra lo svincolo Prenestina Tiburtina soltanto il ballo dellaL’Aquila permangono code da Viale Palmiro Togliatti sino alla tangenziale situazione analoga sullaFiumicino con le code registrate tra Parco ...