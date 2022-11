Svizzera vs Camerun | Notizie sulla squadra | formazioni e pronostici

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 21 novembre 2022)daranno il via alle azioni del Gruppo G della Coppa del Mondo quando si incontreranno nell’esordio di giovedì 24 novembre ad Al Wakrah. Il calcio di inizio divsè previsto alle 11 del mattino ora italianavs: cosa aspettarsi Le due squadre, insieme alla Serbia, sono le sfavorite del gruppo, con il Brasile che dovrebbe qualificarsi per le fasi a eliminazione diretta come vincitore del gruppo. Gli svizzeri si sono qualificati automaticamente dalle qualificazioni UEFA, ma storicamente hanno sempre avuto difficoltà ai Mondiali. I loro avversari sono il, che dopo uno spareggio a due gambe con l’Algeria si è qualificato grazie ai gol in trasferta dopo un pareggio aggregato per 2-2. ...