Wired Italia

...(recupero del capannone industriale) con riattamento e realizzazione di spazi per il co -; ...'a mare' di interesse comunitario con opere di mobilità ciclo - pedonale e aree 'fitness'; ......(recupero del capannone industriale) con riattamento e realizzazione di spazi per il co -; ..."a mare" di interesse comunitario con opere di mobilità ciclo - pedonale e aree "fitness"; ... Smart working, come gestire un team da remoto La storia. Claudia Donadoni, da Filago alla Germania webmaster per la multinazionale danese che fa finestre per tetti. «Smart working e riunioni coi colleghi in mezza Europa». Una forte passione per l ...Smart working, baby sitter e dog sitter, orto aziendale... «Voglio vedere le persone stare bene», dice il ceo Silvio Campara. Viaggio nel quartier generale delle sneaker del lusso ...