Silvia Toffanin lancia frecciatine a Pamela Prati | “Ma chi le crede?”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il Mark Caltagirone Gate ha fatto più tappe, il tour è partito da Domenica Live e Domenica In e poi si è spostato a Vieni da Me, ma le due location principali sono state senza ombra di dubbio Live Non è la d’Urso e Verissimo. Proprio le interviste fatte daa Pamelesono state quelle più iconiche e alla corte della compagna di Pier Silvio la diva del Bagaglino ha finalmente ammesso: “Mark non esiste, lo ripeto, non esiste“.è tornata a parlare die Mark anche il mese scorso, quando ha ospitato Eliana Michelazzo. In quell’occasione la conduttrice ha rivelato: “Una cosa la possiamo dire, anche la tv paga,qui non è mai venuta a titolo gratuito“. Ledi...

Suor Cristina Scuccia ha abbandonato il convento. Intervistata in esclusiva dadurante Verissimo , si è presentata senza il classico abito religioso, raccontando la sua storia. Cristina Scuccia non è più una suora: fidanzato e che lavoro fa oggi La vincitrice nel ...Leggi Anchee Tiziano Ferro ospiti speciali di Gerry Scotti a 'Caduta libera' Leggi Anche Suor Cristina dice addio al velo: 'Oggi lavoro come cameriera in Spagna' E ricordando gli ...Ha emozionato e sbalordito il pubblico del talent show di Raidue presentando la cover di 'No One' di Alicia Keys. Nel 2016 è stata tra i protagonisti del musical 'Titanic' ...Suor Cristina, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata e continuando a pensare alla musica. Ora è Cristina Scuccia.