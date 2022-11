Selvaggia Lucarelli | “Ho detto addio a mia madre 2 anni fa quando abbiamo perso la sua anima”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il dolore per la morte dellae le critiche degli hater per aver “osato” andare in tv a poche ore dal lutto. Le ultime 48 ore avrebbero devastato chiunque e invecesi è rinchiusa lì, in quello spazio mentale che – come spiega lei stessa in un’intervista al “Corriere della Sera” – “riesce a essere una camera stagna rispetto a tutto il resto”. Gli hater non le perdonano di non aver rinunciato a presenziare a “Ballando con le stelle” e la accusano di cinismo. Come se la morte dellanon l’avesse minimamente scalfita. Nadia, la mamma di(Foto Instagram)“Non si può essere mai davvero preparati a perdere qualcuno” “Devo fare una premessa: i familiari dine che soffrono di Alzheimer sono in qualche modo ...