(Di lunedì 21 novembre 2022) Czeslaw, Ct della, ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia del match dei Mondiali contro il Messico: “Voglio che iabbiano la testa lucida per concentrarsi sulla gara di domani. Abbiamo inilmix diesperti e di calciatori giovani. Vogliamo fornire una prestazione al massimo delle nostre capacità”. E sulla squadra avversaria:“Ho molto rispetto per la loro squadra e per il loro tecnico, è un allenatore fantastico ed esperto. Ha tanti grandia sua disposizione, come il portiere Guillermo Ochoa che giocherà la sua quinta Coppa del Mondo”. SportFace.

SPORTFACE.IT

QUIdovrebbe rispondere col modulo 3 - 5 - 2 con lo juventino Szczesny tra i pali e una difesa a tre formata da Bednarek, Glik, Kiwior. In cabina di regia Krychowiak, con ...3 - 4 - 2 - 1 (all.) Szczesny, Bednarek, Glik, Kiwior; Frankowski, Krychowiak, Zurkowski, Zalewski, Zielinski, Szymanski, Lewandowski. Orario e dove vederla : la partita verrà ... Polonia, Michniewicz: "Servirà lucidità. Ho il giusto mix di giocatori in rosa" DOHA – Martedì 22 novembre 2022, allo Stadium 974 a Doha, in Qatar, andrà in scena Messico – Polonia, gara valida per la prima giornata del Girone C dei Mondiali del Qatar; calcio di inizio alle ore ...Messico-Polonia è una partita dei Mondiali 2022 e si gioca martedì alle ore 17:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.