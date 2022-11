Nicki Aycox | morta l' attrice di ' Supernatural' | aveva 47 anni e lottava contro la leucemia

Morta l' attrice. Aveva 47 anni e da anni combatteva contro la leucemia . Molti la conoscevano per il ruolo di Meg Masters nella quarta stagione di Supernatural , la serie tv degli anni 2000, ma l'attrice ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La cognata di, Susan Raab Ceklosky, ha confermato la notizia della morte dell'attrice su Facebook con un toccante tributo. 'La mia bella, intelligente, fiera, incredibilmente talentuosa e amorevole ...Morta l'attrice Nicki Aycox. Aveva 47 anni e da anni combatteva contro la leucemia. Molti la conoscevano per il ruolo di Meg Masters nella quarta ...L’attrice, meglio conosciuta per il ruolo di Meg Masters nella serie tv è deceduta all'età di 47 anni La cognata di Nicki Aycox, Susan Raab Ceklosky, ha confermato la notizia della morte dell’attrice ...