Inghilterra-Iran da record | 117 minuti di gioco | è la partita dei gironi più lunga di sempre

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022)è unada: non per il 6-2, già visto più volte, non per la sostituzione del portiere dopo nemmeno un quarto d’ora, vista anche quella, ma per la sua lunghezza extralarge. Con i 14di recupero nel primo tempo e i 10di recupero nel secondo tempo che diventano 13, sommati ai novanta regolamentari, laha raggiunto la lunghezza extralarge di 117di, è la piùdiper quanto riguarda ie per quanto riguarda iregolamentari. SportFace.