Ecco perché fa comodo ignorare la strage dei cristiani

(Di lunedì 21 novembre 2022) Iperseguitati continuano ad essere, da anni, le vittime più dimenticate e misconosciute. Di loro non si parla nell'"Agenda Progressista del Giornalista Collettivo". Per l'ideologia politicamente corretta, che è egemone nell'establishment occidentale, sembra che essi neanche esistano come vittime. Eppure sono il gruppo religioso più colpito del pianeta e la loro situazione peggiora di anno in anno. A documentare questa tragedia e ad aggiornare i dati, confatti e testimonianze, provvede il "Rapporto" puntualmente redatto dalla Fondazione pontificia "Aiuto alla Chiesa che soffre", che, nella sua ultima edizione, ha un titolo molto eloquente: "Perseguitati più che mai. Rapporto suioppressi per la loro fede 2020-2022". Il Rapporto di quest' anno si apre con due testimonianze. La prima è quella di padre Abayomi, viceparroco della ...