Calcio | Ferrieri Caputi ' Fieri di Orsato | voglio arrivare in alto'

(Di lunedì 21 novembre 2022) "essere giudicata come arbitro, a prescindere dall'essere donna" FIRENZE - Daniele"è il nostro massimo rappresentante, penso che in questo momento storico ci ispiriamo un po' a lui ...

... sia da parte dei calciatori, delle società ma anche dei miei colleghi - ha raccontatoCaputi - Sono felice di lavorare in un contesto del genere, sento di poter migliorare molto ed un ...... un evento in cui protagonisti sono le donne e il. Al Centro Tecnico di Coverciano Cristina Manetti, capo di Gabinetto del presidente Eugenio Giani, intervista Maria SoleCaputi, la ...'Voglio essere giudicata come arbitro, a prescindere dall'essere donna' FIRENZE (ITALPRESS) - Daniele Orsato 'è il nostro massimo ...Firenze: Lo scorso 2 ottobre ha diretto la sua prima partita nella Serie A maschile. Un debutto importante per Maria Sole Ferrieri Caputi, 31 anni, livornese, arrivato dopo una lunga trafila nelle cat ...