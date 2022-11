Bordon | “Gol di Alaba evitabile | ora Donnarumma deve temere Meret e Vicario”

Corriere Delle Alpi

La prima vittoria del Genoa è datata 15 ottobre 1972: a decidere il match un bolide dial 23 ... E' Pasino al 90 a decidere il match dopo idi Ceramicola al 6 per i padroni di casa e il ...Antonio, ex centravanti rossoblù in quella stagione in serie B e nella successiva in a, inizia così la sua intervista a Pianetagenoa1893.net. Ricorda bene quelche segnò alla Reggina in ... Pomeriggio tinto di nerazzurro con l’autobiografia di Bordon Nerazzurri sempre protagonisti nelle rassegne mondiali: dai due titoli di Meazza alle finali sempre con un interista in campo ...La Santangiolese batte in casa il Mistretta per 4 a 1 mentre il San Fratello, senza Delfio Calabrese che ha annunciato il suo ritiro dal calcio, cede in casa contro la quotata Aspra per 1 a 3. Frena l ...