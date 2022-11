Ardea | terribile incidente sulla litoranea a Colle Romito | un morto | l’ambulanza arriva dopo un’ora

(Di lunedì 21 novembre 2022) Non ce l’ha fatta, l’anziano rimasto coinvolto nelavvenuto ieri sera, intorno alle ore 19:30,Ostia–Anzio, ad, all’altezza di. L’uomo, residente nel consorzio, è deceduto qualche oral’. Troppo gravi le ferite riportate a seguito del sinistro. Lo scontro è successo proprio di fronte all’ingresso del complesso di, in via delle Pinete. Sul posto sono accorsi i carabinieri del Norm della Compagnia di Anzio e i sanitari del 118. Quattro le persone ferite, tra cui appunto l’anziano, apparso subito il più grave. La dinamica L’è stato tremendo. Ma anche annunciato, da quanto ci racconta una testimone ...

Il Corriere della Città

... Canadair si schianta sulle pendici dell'Etna CORPO RINVENUTO IL 5 OTTOBRE(Roma), trans ... il ragazzo autistico per cui papà Vitaliano si batteva Dopo ilboato , chiaramente avvertito ......in un drammatico incidente stradale È un bilancio drammatico quello conseguente ad un... L'ambulanza infatti apparterrebbe ad una cooperativa di dializzati die viene impiegata per il ... Ardea, morto l’ex sindaco Mario Savarese: a breve avrebbe compiuto 73 anni Ardea in lutto: questa sera, dopo una malattia che lo ha colpito negli ultimi mesi, è morto l’ex sindaco Mario Savarese. Nell’ultimo periodo la sua salute si era aggravata, tanto da precipitare fino a ...Ardea in lutto: questa sera, dopo una malattia che lo ha colpito negli ultimi mesi, è morto l’ex sindaco Mario Savarese. Nell’ultimo periodo la sua salute si era aggravata, tanto da precipitare fino a ...