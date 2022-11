Ufo | lo strano caso del capitano Mantell Il nipote | Falsa la versione ufficiale Ecco cosa accadde

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) Ci sono storie che non finiscono mai di stupire. E quella di Thomas, 25enne eroe di guerra, è una di quelle. Il militare è morto in seguito a un incidente aereo, dopo essere stato costretto a inseguire un oggetto volante non identificato. Quasi 75 anni dopo la sua famiglia è ancora alla disperata ricerca di risposte. Secondo laavrebbe volato troppo in alto con il suo aereo ed è rimasto senza ossigeno mentre inseguiva Venere o un pallone meteorologico, ma questanon ha mai convinto suoTerry e il resto della famiglia. Thomas morì il 7 gennaio 1948, quando il suo aereo da combattimento cadde dal cielo del Kentucky. Il, che all'epoca stava effettuando una missione di addestramento con ...