Traffico Roma del 20-11-2022 ore 09 | 30

(Di domenica 20 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani diversi incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale difficoltà di transito Piazzale degli Eroi e su Viale del pattinaggio altezza via delle Tre Fontane regolarmente percorribile ora viale Giolitti chiuso fino alle 17 di oggi per lavori di pulizia straordinaria viale del Muro Torto nelle due direzioni compresa la carreggiata con provenienza da piazzale Brasile in prossimità di prima porta chiusa via della Giustiniana per motivi di sicurezza altezza via della Riserva di Sono in corso gli accertamenti alle alberature della zona e per il momento non si conosce la data di riapertura tornano le domeniche ecologiche oggi quindi blocco delin fascia verde tra le 7:30 e le 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 per questa prima domenica ecologica verrà ...