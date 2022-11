Suor Cristina non è più suora | via il velo | oggi fa la cameriera

(Di domenica 20 novembre 2022)Scuccia a Verissimo La conoscevate tutti come, maè semplicementeScuccia. La notaa con la passione per il canto, vincitrice nel 2014 di The Voice, non è piùa. Da un anno ha tolto il, in un percorso di cambiamento che ammette essere stato non facile. “E’ stato un cambiamento mio, una crescita (…) Se sono quella che sono è anche grazie a“ ha rivelato l’ormai exa a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo. Dopo 14 anni di vita religiosa (la chiamata di Dio avvenne il 31 maggio 2008), membro dell’ordine dellee Orsoline della Sacra Famiglia, ha deciso di cambiare. Una scelta maturata durante la prima ondata della ...

DaScuccia . La vincitrice di The Voice Of Italy 2014 ha deciso di lasciare i voti religiosi per vivere come una laica. Non rinuncerà comunque alla sua passione per la musica. "...Scuccia ha abbandonato il convento. Intervistata in esclusiva da Silvia Toffanin durante Verissimo , si è presentata senza il classico abito religioso, raccontando la sua storia. ...Suor Cristina, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata e continuando a pensare alla musica. Ora è Cristina Scuccia.Per rimanere in tema, molti lo avevano profetizzato. Suor Cristina, l’ancella di 34 anni che si presenta sul palco di The Voice of Italy con la fanciullezza di un bambino e una voce eccellente, cambia ...