Sparatoria in un discoteca gay | cinque morti

...e 18 feriti il bilancio dell'attacco in unagay in Colorado, Club Q, dove una persona ha aperto il fuoco contro la folla. Secondo quanto riporta la polizia di Colorado Springs la...Cinque persone sono state uccise in unain ungay, Club Q, a Colorado Springs. Lo ha annunciato la polizia, secondo quanto riferisce la Cnn. Altre 18 persone sono rimaste ferite. Fermato un sospetto, anche lui rimasto ...E' di 5 morti e 18 feriti il bilancio dell'attacco in una discoteca gay, Club Q, in Colorado, dove una persona ha aperto il fuoco uccidendo almeno 5 persone e ferendone altre 18. Secondo quanto riport ...Cinque persone sono state uccise sabato sera in una discoteca gay a Colorado Springs, in Colorado: lo ha annunciato la polizia. Altre 18 persone sono rimaste ferite nella sparatoria di massa ...