SBK Phillip Island | Bautista conclude in bellezza | vittoria in Gara 2 davanti a Rea

La stagione 2022 della Superbike si chiude nel segno di Alvaro Bautista. L'ultima gara dell'anno infatti è andata allo spagnolo, seppur con un pizzico di fortuna: Gara 2 " svolta in condizioni di ...Non può che esserci un pizzico di amaro in bocca per Jonathan Rea nel post Gara 2, dato che la possibilità di poter dare un ultimo assalto alla vittoria si è dissolta in coincidenza della bandiera ...Eugene Laverty ha concluso la sua carriera in Superbike con un infortunio al bacino rimediato in una caduta durante Gara 2 a Phillip Island ed è stato portato in ospedale.Il pluricampione del Mondo Jonathan Rea ritorna al successo dopo un lungo periodo di digiuno: è sua Gara 1. Tuttavia, il vero protagonista del weekend è ancora una volta Alvaro Bautista, che si porta ...