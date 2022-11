Pd apre congresso ai non iscritti Verso primarie 19 febbraio

(Di domenica 20 novembre 2022) Nel giorno che lo stesso segretario ha battezzato come quello "dell'orgoglio Pd" l'assemblea nazionale del partito approva a maggioranza assoluta la modifica allo statuto proposta da Enrico Letta che dà il via alcostituente che dovrà "aprire" e rifondare il partito. Il testo che Letta chiede di votare passa con 553 voti a favore, 21 contrari e 36 astenuti. "Faremo uncostituente che avrà un percorso di allargamento e renderà possibile la partecipazione di persone, soggetti, che oggi hanno cominciato un lavoro di convergenza con noi - spiega il segretario -, con delle regole più semplici che ci consentano di evitare gli ostacoli, forse eccessivi che abbiamo davanti e con tempi certi".Il percorso che inizia oggi per approdare alledel 19(data che deve armonizzarsi con il voto alle ...

Agenzia askanews

A commentare l'inversione di rotta sul regolamento interno al Pd anche Elly Schlein : "Col voto di oggi l'Assemblea nazionale del Pd avvia ilcostituente, dalla comunità democratica arriva ...'Faremo uncostituente che avrà un percorso di allargamento e renderà possibile la partecipazione di persone, soggetti, che oggi hanno cominciato un lavoro di convergenza con noi - spiega ... Il Pd apre il congresso ai non iscritti. Verso le primarie il 19 febbraio Il successore di Letta verrà eletto il 19 febbraio, a cavallo delle regionali in Lazio e Lombardia. Provenzano: "Vedo due partiti al nostro interno" ...Dopo giorni di scontro tra le correnti, l’assemblea del Pd dà il via libera alla proposta di mediazione di Enrico Letta: un congresso costituente che apra il partito anche ai non iscritti e primarie i ...