Napoli | Lobotka | rinnovo ad un passo!' '

Mercato, tripla pista in Turchia Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...Se finora ilha dimostrato di saper giocare e vincere (a turno) senza Anguissa, senza Osimhen e senza Kvara c'è un giocatore che al momento non ha un vero - vice. Si tratta di, vero ...In piena sintonia con Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, il dirigente ha intenzione di rinforzare la squadra.Il Corriere dello Sport scrive a proposito delle idee di mercato del Napoli: “Si continua a scandagliare e proprio dal Fenerbahce rimbalza un trittico di nomi da appuntare per bene e trattare all’occo ...