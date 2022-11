Karsdorp | rottura definitiva con la Roma | non si è presentato a Trigoria

... l'esterno olandese non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del club giallorosso: èStando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Rick, ormai incon ...E' sempre più aria ditra la Roma e. L'olandese non ha risposto alla convocazione per l'allenamento di oggi, in preparazione del tour che i giallorossi affronteranno in Giappone. A questo punto la ...ROMA - Rottura definitiva tra la Roma e Rick Karsdorp. Il terzino olandese questo pomeriggio non si è presentato per la ripresa degli allenamenti, sancendo di fatto la spaccatura totale con il club gi ...Rick Karsdorp non ha risposto alla convocazione della Roma, tornata ad allenarsi in vista della tournée in Giappone ...