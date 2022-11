Gazzetta del Sud

E' anche possibile filtrare i risultati in base a: parole chiave; categoria (concorso, selezione professionisti ed esperti,DFP -PA, Avvisi di mobilità); stato (aperto, chiuso o in ...I candidati sono inviati a consultare regolarmente il sito www.riqualificazione..it dove, nei termini previsti dal bando, saranno pubblicate le ulteriori informazioni. Concorsi, Formez PA assume 50 persone a tempo determinato. In arrivo due bandi «La situazione da parte del Formez - dice Stea - è allo sbando ... e porremo la questione direttamente al nuovo ministro della Funzione Pubblica». La tornata di concorsi approvata nel 2021 e partita ...Il TAR Lazio annulla un quesito situazionale presente nei test a risposta multipla della prova scritta del concorso pubblico ... sul sito riqualificazione.formez, il 12 ottobre scorso. Nei precedenti ...