Atp Finals Torino 2022 | risultati e classifiche

(Di domenica 20 novembre 2022) Ie leaggiornate delle ATPdi, torneo che si disputa dal 13 al 20 novembre presso il Pala Alpitour. Per il secondo anno consecutivo la città piemontese ospita il torneo che conclude la stagione Atp. I migliori otto giocatori si contendono il titolo vinto lo scorso anno da Alexander Zverev in finale su Daniil Medvedev. Il tedesco non è tra i protagonisti di quest’edizione, c’è invece il russo. Così come Nadal e Djokovic, che già da giorni sono stati accolti meravigliosamente dal pubblico italiano. Due i gironi che daranno vita alla fase di round robin, dalla quale usciranno i quattro semifinalisti. Di seguito tutti ie ledelle Atp. I GIRONI CALENDARIO COMPLETO ATP ...

Si giocherà tra Novak Djokovic e Casper Ruud la finale degliin programma domani alle 19 sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Nella seconda semifinale, il tennista norvegese ha sconfitto il russo Andrey Rublev in due set con il punteggio di ...È Casper Ruud il secondo qualificato per l'ultimo atto delle Nitto2022 in corso a Torino . Al Pala Alpitour il tennista norvegese ha infatti avuto la meglio sul russo Andrey Rublev in due set dopo appena un'ora e otto minuti di gioco con il punteggio di 6 ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Atp Finals in prima serata su Raidue, tutto il giorno su Sky: sabato con le semifinali del torneo. RAIDUE. Prima serata dal Pala Alpitour di Torino nel sabato della seconda rete: alle 21 si sfidano ...