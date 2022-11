Assegno unico 2023 | oltre l’aumento no ISEE ma quoziente arriva il doppio bonus

(Di domenica 20 novembre 2022) L’diventa lo strumento del nuovo governo per soccorrere le famiglie ormai stremate da precarietà ed inflazione. Si può ben dire che tutto ciò che il nuovo governo vuol togliere (in termini di aiuto sociale alle famiglie) con la fine del Reddito di Cittadinanza Lo vuole restituire proprio con l’. Vediamo perché. L’è nato quest’anno col Governo Draghi, per sostituire tutti ifigli che c’erano prima con un’unica erogazione di danaro mensile.IlovetradingCon la terribile inflazione che ormai èta al 12%, però, l’diventava davvero troppo scarso specie per le disastrate famiglie del sud. ...

Dal tetto al contante che come abbiamo notato sembra essere sparito dal Decreto Aiuti quater alla tregua fiscale , passando anche per l'e Quota 103 per la pensione, varie sono le ...Ed anche l'e universale sui figli a carico fino a 21 anni di età cambierà con il nuovo governo. La giovane misura, che è entrata in vigore lo scorso 1°marzo rischia già di essere profondamente ...Riflettori sulla manovra di bilancio. Il sottosegretario all'Attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, descrive quali saranno le ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...