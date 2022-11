(Di sabato 19 novembre 2022) A Kiev è arrivato a sopresa per una visita il nuovo premier britannico, Rishi Sunak. Zelensky: 'Mosca cerca la tregua non la pace, non cederemo la nostra terra' e prepara offensiva in ...

A Kiev è arrivato a sopresa per una visita il nuovo premier britannico, Rishi Sunak. Zelensky: 'Mosca cerca la tregua non la pace, non cederemo la nostra terra' e prepara offensiva in ......invita i cittadini ucraini a prepararsi al peggio mentre nella giornata odierna sulla capitale è scesa la prima consistente nevicata dopo i primi fiocchi caduti giovedì e l'brancola nel... Ucraina al buio: "Chi può vada via". Spari su civili che prendono il pane a Kherson - Esteri A Kiev è arrivato a sopresa per una visita il nuovo premier britannico, Rishi Sunak. Zelensky: "Qualsiasi concessione della nostra terra o della nostra sovranità non può essere definita pace" ...Generazione a terra, reti sotto attacco russo, rischio blackout, gelo in arrivo: per Kiev l'inverno di guerra sarà durissimo ...